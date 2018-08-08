Засліпило очі: у Чернівцях водій забарився і збив 7-річну дівчинку з матір’ю
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Чернівцях легковий автомобіль збив двох пішоходів. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції у Чернівецькій області, передає УНН.
“Внаслідок ДТП жінка отримала травму голови, а дівчинка переломи обох ніг. Потерпілих госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівці”, — йдеться у повідомленні.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Серед потерпілих — 7-річна дівчинка.
Правоохоронці встановлюють, хто допустив порушення правил дорожнього руху. Тривають слідчі дії.
Попередньо, у вівторок, 7 серпня, близько 20:00 по вулиці Січових Стрільців у Чернівцях сталася дорожньо-транспортна пригода. На місці події слідчо-оперативна група Чернівецького відділу поліції з’ясувала, що 43-річний житель Хотинщини, керуючи автомобілем Audi А6, здійснив наїзд на двох чернівчанок 24-х та 7-ми років.
Мати з донькою у той час переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Як пояснив водій, через захід сонця, яке засліпило йому очі, він не помітив пішоходів та надто пізно почав гальмувати.
Нагадаємо, 31 липня через людський фактор сталась ДТП у місті Вишневе. Водієві маршрутного таксі стало зле за кермом, у результаті чого сталось зіткнення трьох маршруток. На щастя, тоді ніхто не постраждав.