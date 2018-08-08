Солнце ослепило: в Черновцах водитель замешкался и сбил 7-летнюю девочку с матерью
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Черновцах легковой автомобиль сбил двух пешеходов. Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции в Черновицкой области, передает УНН.
“В результате ДТП женщина получила травму головы, а девочка переломы обеих ног. Пострадавшие госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи города Черновцы”, - говорится в сообщении.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Среди пострадавших — 7-летняя девочка.
Правоохранители устанавливают, кто допустил нарушение правил дорожного движения. Продолжаются следственные действия.
Предварительно, во вторник, 7 августа, около 20:00 по улице Сечевых Стрельцов в Черновцах произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте происшествия следственно-оперативная группа Черновицкого отдела полиции выяснила, что 43-летний житель Хотинского района, управляя автомобилем Audi А6, совершил наезд на двух черновчанок 24 и 7-ми лет.
Мать с дочерью в то время переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Как пояснил водитель, из-за заходящего солнца, которое ослепило ему глаза, он не заметил пешеходов и слишком поздно начал тормозить.
Напомним, 31 июля из-за человеческого фактора произошло ДТП в городе Вишневое. Водителю маршрутного такси стало плохо за рулем, в результате чего произошло столкновение трех маршруток. К счастью, тогда никто не пострадал.