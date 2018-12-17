Засідання синоду УПЦ МП екстрено скликали у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Позачергове засідання синоду Української православної церкви Московського патріархату почалося в понеділок на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври для обговорення "викликів, які зараз постають" перед УПЦ МП. Про це йдеться в повідомленні Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП, передає УНН.
"17 грудня 2018 року в резиденції предстоятеля УПЦ на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври розпочалося позачергове засідання священного синоду Української Православної Церкви (МП - ред.)", - йдеться в повідомленні.
За інформацією відділу, засідання очолює глава УПЦ МП Онуфрій.
На засіданні синоду присутні постійні члени - митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел, митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар, митрополит Хустський і Виноградівський Марк, митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон, митрополит Камʼянець-Подільський і Городоцький Феодор, митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел, митрополит Луганський і Алчевський Митрофан, секретар священного синоду УПЦ МП, керуючий справами УПЦ МП митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, а також тимчасові члени синоду митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій, архієпископ Бердянський і Приморський Єфрем, єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл.
"Під час роботи засідання священного синоду УПЦ (МП - ред.) будуть розглянуті питання, пов’язані з викликами, які зараз постають перед Українською Православною Церквою (МП - ред.)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, об'єднавчий собор українських православний церков у суботу, 15 грудня, затвердив статут автокефальної помісної Православної церкву України. Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія.
РПЦ після цього пообіцяла, що УПЦ МП продовжить роботу в Україні після автокефалії.