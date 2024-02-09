Заповнення дефіцитів, снаряди, зброя: Сирський та Умєров провели розмови з Німеччиною, Францією та США

Новий Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом із міністром оборони Рустемом Умєровим провів розмови з партнерами – Німеччина, Франція, Сполучені Штати. Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, йшлося про постачання, заповнення дефіцитів, снаряди, зброю, передає УНН.

"Головком разом із міністром оборони провів розмови з партнерами – Німеччина, Франція, Сполучені Штати. Знаю, що все максимально детально: постачання, заповнення дефіцитів, снаряди, зброя", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський призначив генерала Олександра Сирського новим Головнокомандувачем Збройних сил України.

Зеленський заявив, що новий Головнокомандувач Олександр Сирський днями представить команду перезавантаження Збройних Сил України.

Також Зеленський наголошував, що після призначення нового Головнокомандувача заявив, що очікує низку змін у ЗСУ. Серед них - детальний план ЗСУ на 2024 рік, дієва система ротацій, підвищення якості навчання воїнів і не тільки.