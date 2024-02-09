Восполнение дефицитов, снаряды, оружие: Сырский и Умеров провели разговоры с Германией, Францией и США

Новый Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с министром обороны Рустемом Умеровым провел разговоры с партнерами - Германия, Франция, Соединенные Штаты. Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, речь шла о поставках, восполнении дефицитов, снарядах, оружии, передает УНН.

"Главком вместе с министром обороны провел разговоры с партнерами - Германия, Франция, Соединенные Штаты. Знаю, что все максимально подробно: поставки, заполнение дефицитов, снаряды, оружие", - сообщил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерала Александра Сырского новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

Зеленский заявил, что новый Главнокомандующий Александр Сырский на днях представит команду перезагрузки Вооруженных Сил Украины.

Также Зеленский отмечал, что после назначения нового Главнокомандующего заявил, что ожидает ряд изменений в ВСУ. Среди них - детальный план ВСУ на 2024 год, действенная система ротаций, повышение качества обучения воинов и не только.