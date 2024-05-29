Замість суду у Відень. Як в.о. заступника голови ДПС Сокур ігнорує допит по справі "замаху" на нього

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Київ • УНН

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Виконуючий обов'язки заступника Голови Державної податкової служби України Євгеній Сокур проігнорував засідання Соломʼянського районного суду Києва, який розглядає справу про нібито замах на податківця. Його представник під час засідання передала суду документ про те, що Сокур нібито перебуває у службовому відрядженні у Відні.

Виконуючий обовʼязки заступника голови Державної податкової служби України Євгеній Сокур вчергове проігнорував засідання Соломʼянського районного суду Києва, який розглядає справу про нібито замах на податківця, передає кореспондент УНН.

Представник Сокура під час засідання передала суду документ про те, що Сокур нібито перебуває у службовому відрядженні у Відні. Через це суддя був змушений відкласти засідання, адже був запланований допит потерпілого.

Варто зазначити, що на офіційному сайті ДПС немає повідомлень про участь Сокура у міжнародних заходах.

Адвокат підозрюваних Тетяна Охрімчук на засіданні заявила, що Євгеній Сокур ще не зʼявлявся на жодне з засідань і навіть не повідомляв суд про причини своєї відсутності.

Така поведінка потерпілого, який, як він сам заявляє, хоче справедливості могла б здивувати суспільство і суд. Проте не в цьому випадку.

УНН раніше досліджував справу про "замах" на Сокура і виявилося, що до неї є надто багато запитань. І тут навіть справа не в тому, що сам податківець є фігурантом кримінального провадження, яке розслідує Державне бюро розслідувань. 

Правоохоронці підозрюють, що незаконне рішення Сокура про позбавлення ліцензії "Укртатнафти" ймовірно спричинило тяжкі наслідки компанії, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави.

Після повідомлень про те, що життю Сокура нібито була загроза, всі швидко забули про цю справу.

Однак, якщо подивитись прискіпливіше, то "замах" на податківця виглядає скоріше як добре продумане і підготовлене інсценування. 

Детальніше про те, як розгорталися події і що їм передувало читайте в матеріалі "Що не так із замахом на в.о. заступника голови ДПС України

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
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