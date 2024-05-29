Вместо суда в Вену. Как и. о. заместителя председателя ГНС Сокур игнорирует допрос по делу "покушения" на него

Исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгений Сокур в очередной раз проигнорировал заседание Соломенского районного суда Киева, который рассматривает дело о якобы покушении на налоговика, передает Корреспондент УНН.

Представитель Сокура во время заседания передала суду документ о том, что Сокур якобы находится в служебной командировке в Вене. Из-за этого судья был вынужден отложить заседание, ведь был запланирован допрос потерпевшего.

Стоит отметить, что на официальном сайте ГНС нет сообщений об участии Сокура в международных мероприятиях.

Адвокат подозреваемых Татьяна Охримчук на заседании заявила, что Евгений Сокур еще не появлялся ни на одно из заседаний и даже не сообщал суд о причинах своего отсутствия.

Такое поведение потерпевшего, который, как он сам заявляет, хочет справедливости могло бы удивить общество и суд. Однако не в этом случае.

УНН ранее исследовал дело о "покушении" на Сокура и оказалось, что к ней слишком много вопросов. И тут даже дело не в том, что сам налоговик является фигурантом уголовного производства, которое расследует Государственное бюро расследований.

Правоохранители подозревают, что незаконное решение Сокура о лишении лицензии "Укртатнафты" вероятно повлекло тяжкие последствия компании, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.

После сообщений о том, что жизни Сокура якобы была угроза, все быстро забыли об этом деле.

Однако, если посмотреть придирчивее, то" покушение " на налоговика выглядит скорее как хорошо продуманная и подготовленная инсценировка.

Подробнее о том, как разворачивались события и что им предшествовало читайте в материале "что не так с покушением на и. о. заместителя председателя ГНС Украины"