Замана не складав присяги на вірність Україні – Матіос

КИЇВ. 25 лютого. УНН. В ході експертизи особової справи підозрюваного у державній зраді генерал-полковника Володимира Замани слідчі встановили, що той не складав присяги на вірність народові України й почав служити в ЗСУ одразу після навчання в Академії Генерального штабу РФ. Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос під час брифінгу, передає кореспондент УНН.