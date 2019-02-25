Замана не складав присяги на вірність Україні – Матіос
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. В ході експертизи особової справи підозрюваного у державній зраді генерал-полковника Володимира Замани слідчі встановили, що той не складав присяги на вірність народові України й почав служити в ЗСУ одразу після навчання в Академії Генерального штабу РФ. Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Вступивши до Академії Генерального штабу РФ в серпні 1990 року і три роки навчаючись там, Замана приїхав на територію держави (України – ред.) Замана приступив до служби, не прийнявши присяги на вірність народу України", - зазначив Матіос.
За його словами, про факт не складання присяги Заманою свідчить відсутність її тексту за підписом офіцера, а також зазначена дата нібито прийнятої присяги, яка співпадає з періодом навчання Замани в академії ГШ РФ.
При цьому він додав, що інкримінувати Замані відсутність присяги наразі неможливо за строками давності й за кодексом.
Нагадаємо, сьогодні вранці військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генштабу ЗСУ генерал-полковника Володимира Заману. Йому вручили підозру на 80 аркушах.
До Печерського райсуду столиці від слідчих військової прокуратури надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу затриманому за підозрою у держзраді керівнику Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковнику Володимирові Замані.
Згідно з заявою військової прокуратури, санкція статті, за якою затримали сьогодні вранці колишнього керівника Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковника Володимира Заману, передбачає безальтернативний арешт.