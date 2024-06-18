Залучив бійців до будівництва маєтку: суд встановив 2 млн грн застави командувачу сил територіальної оборони "Південь"
Київ • УНН
Командувач військ територіальної оборони "Південь" отримав 2 мільйони гривень застави за зловживання службовим становищем та залучення солдатів до будівництва свого маєтку під час отримання бойових виплат.
Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід командувачу сил територіальної оборони "Південь" у вигляді 2 мільйонів гривень застави. Про це пише УНН з посиланням на Державне бюро розслідувань.
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Наразі прокуратура готує апеляцію, оскільки сторона обвинувачення просила суд обрати командувачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з правом внесення застави у 5 млн грн.
У ДБР нагадали, що посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році. Вони понад рік будували дім для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.
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Тож, 3 червня 2024 року працівники ДБР у співпраці з СБУ повідомили про підозру командувачу регіонального управління сил територіальної оборони "Південь".
Командувачу повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). За скоєне йому загрожує покарання до 12 років позбавлення волі
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