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Залучив бійців до будівництва маєтку: суд встановив 2 млн грн застави командувачу сил територіальної оборони "Південь"

Київ • УНН

 • 32245 перегляди

Командувач військ територіальної оборони "Південь" отримав 2 мільйони гривень застави за зловживання службовим становищем та залучення солдатів до будівництва свого маєтку під час отримання бойових виплат.

Залучив бійців до будівництва маєтку: суд встановив 2 млн грн застави командувачу сил територіальної оборони "Південь"

Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід командувачу сил територіальної оборони "Південь" у вигляді 2 мільйонів гривень застави. Про це пише УНН з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Деталі 

Наразі прокуратура готує апеляцію, оскільки сторона обвинувачення просила суд обрати командувачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з правом внесення застави у 5 млн грн.

У ДБР нагадали, що посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році. Вони понад рік будували дім для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

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Тож, 3 червня 2024 року працівники ДБР у співпраці з СБУ повідомили про підозру командувачу регіонального управління сил територіальної оборони "Південь". 

Командувачу повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). За скоєне йому загрожує покарання до 12 років позбавлення волі

- резюмували в ДБР.

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