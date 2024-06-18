Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения командующему сил территориальной обороны "Юг" в виде 2 миллионов гривен залога. Об этом пишет УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали

Сейчас прокуратура готовит апелляцию, поскольку сторона обвинения просила суд избрать командующему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с правом внесения залога в 5 млн грн.

В ГБР напомнили, что чиновник привлек трех военнослужащих к строительству своего имения еще в 2023 году. Они более года строили дом для начальника, получая при этом доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой.

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Поэтому, 3 июня 2024 года работники ГБР в сотрудничестве с СБУ сообщили о подозрении командующему регионального управления сил территориальной обороны "Юг".

Командующему сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий, причинившем существенный вред в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). За содеянное ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы - резюмировали в ГБР.

Напомним,

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