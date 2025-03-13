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Захворюваність на ГРВІ падає, але перевищення епідпорогу високого рівня досі у 5 областях - МОЗ

Київ • УНН

 • 16876 перегляди

За тиждень на ГРВІ, грип та COVID-19 занедужали 261 тисяча українців. Найбільше випадків зафіксовано у Житомирській, Київській, Рівненській, Полтавській та Черкаській областях.

Захворюваність на ГРВІ падає, але перевищення епідпорогу високого рівня досі у 5 областях - МОЗ

За тиждень на ГРВІ, грип та COVID-19 по країні занедужало 261 тисячі людей, із них 133 тисячі – діти, що менше, ніж тижнем раніше, на 4,2%, але перевищення епідемічного порогу високого рівня зафіксовано у 5 областях, повідомили у МОЗ України у четвер, пише УНН.

З 3 по 9 березня в країні занедужало 261 665 людей, із них 133 197 – діти. Це на 4,2% менше аналогічного показника минулого тижня. Пік захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 був зафіксований у лютому і зараз у березні спостерігається поступове зменшення реєстрації нових випадків на рівні країни

- повідомили у МОЗ.

На рівні регіонів, як вказано, продовжується щоденний моніторинг епідситуації та забезпеченості лікарень. "У лікарнях країни достатньо ліжкомісць для пацієнтів з ускладненнями ГРВІ, рівень госпіталізації — не перевищено. За даними обласних департаментів охорони здоров’я до лікарень з 3 по 9 березня в країні з ускладненнями гострих респіраторно-вірусних інфекцій (зокрема грипом, пневмонією та COVID-19) потрапило 10 265 пацієнтів, усі отримали необхідну медичну допомогу", - ідеться у повідомленні.

"Перевищення епідемічного порогу високого рівня зафіксовано у 5 областях: в Житомирській, Київській, Рівненській, Полтавській та Черкаській. Водночас у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Кіровоградській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецький та Чернігівській областях зареєстровано середній рівень. У Дніпропетровській та Миколаївській областях – низький рівень. В інших областях України та місті Києві ситуація з епідемічної активності стабільна, спостерігається передепідемічний рівень", - зазначили у МОЗ.

Загалом в порівнянні з минулим епідсезоном захворюваність на 9,4% нижча. Захворюваність на ГРВІ зумовлена циркуляцією вірусів грипу у 22 регіонах країни. З початку циркуляції вірусів грипу в країні — з січня — зареєстровано 44 летальні випадки внаслідок ускладнень захворювання.  За даними медиків померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу. З 3 по 9 березня в країні зареєстровано три летальні випадки внаслідок ускладнень COVID-19. 

Ситуація з початку епідсезону

Загалом, з початку епідемічного сезону, з 30 вересня 2024 року по 2 березня 2025 року, на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 3 253 656 людей. У більшості виявили респіраторно-вірусні інфекції, лише у 19 275 пацієнтів було підтверджено COVID-19.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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