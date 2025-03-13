Заболеваемость ОРВИ падает, но превышение эпидпорога высокого уровня до сих пор в 5 областях - Минздрав
Киев • УНН
За неделю ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболели 261 тысяча украинцев. Больше всего случаев зафиксировано в Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской и Черкасской областях.
За неделю ОРВИ, гриппом и COVID-19 по стране заболело 261 тысяча человек, из них 133 тысячи – дети, что меньше, чем неделей ранее, на 4,2%, но превышение эпидемического порога высокого уровня зафиксировано в 5 областях, сообщили в Минздраве Украины в четверг, пишет УНН.
С 3 по 9 марта в стране заболело 261 665 человек, из них 133 197 – дети. Это на 4,2% меньше аналогичного показателя на прошлой неделе. Пик заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 был зафиксирован в феврале и сейчас в марте наблюдается постепенное уменьшение регистрации новых случаев на уровне страны
На уровне регионов, как указано, продолжается ежедневный мониторинг эпидситуации и обеспеченности больниц. "В больницах страны достаточно койкомест для пациентов с осложнениями ОРВИ, уровень госпитализации - не превышен. По данным областных департаментов здравоохранения в больницы с 3 по 9 марта в стране с осложнениями острых респираторно-вирусных инфекций (в частности гриппом, пневмонией и COVID-19) попало 10 265 пациентов, все получили необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
"Превышение эпидемического порога высокого уровня зафиксировано в 5 областях: в Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской и Черкасской. В то же время в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Кировоградской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях зарегистрирован средний уровень. В Днепропетровской и Николаевской областях – низкий уровень. В других областях Украины и городе Киеве ситуация с эпидемической активности стабильная, наблюдается предэпидемический уровень", - отметили в Минздраве.
В общем по сравнению с прошлым эпидсезоном заболеваемость на 9,4% ниже. Заболеваемость ОРВИ обусловлена циркуляцией вирусов гриппа в 22 регионах страны. С начала циркуляции вирусов гриппа в стране - с января - зарегистрировано 44 летальных случая в результате осложнений заболевания. По данным медиков умершие не имели профилактических прививок против гриппа. С 3 по 9 марта в стране зарегистрировано три летальных случая в результате осложнений COVID-19.
Ситуация с начала эпидсезона
В общем, с начала эпидемического сезона, с 30 сентября 2024 года по 2 марта 2025 года, ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 3 253 656 человек. В большинстве обнаружили респираторно-вирусные инфекции, только у 19 275 пациентов был подтвержден COVID-19.