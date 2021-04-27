Захисник збірної України пропустить Євро-2020

Що відомо

У футболіста діагностовано розрив бокової зв'язки лівого колінного суглоба.

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"У матчі з "Олександрією" Валерій дістав досить серйозну травму – розрив бокової зв'язки колінного суглоба. Наразі ухвалено рішення щодо консервативного лікування. Орієнтовний строк відновлення гравця в цьому випадку – близько 3 місяців", - сказав директор департаменту медицини ФК "Шахтар" Дмитро Скибинський.

Деталі

Поточного сезону вихованець клубу провів 11 матчів у Прем'єр-лізі, 1 – у Кубку України і 6 – у Лізі чемпіонів.

Доповнення

Бондар не зможе взяти участь на Євро-2020, який відбуватиметься з 11 червня по 11 липня цього року.