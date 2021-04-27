Защитник сборной Украины пропустит Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь пропустит несколько месяцев из-за травмы. Об этом информирует пресс-центр "горняков", передает УНН.
Что известно
У футболиста диагностировано разрыв боковой связки левого коленного сустава.
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"В матче с "Александрией" Валерий получил довольно серьезную травму - разрыв боковой связки коленного сустава. Сейчас принято решение о консервативном лечении. Ориентировочный срок восстановления игрока в этом случае - около 3 месяцев", - сказал директор департамента медицины ФК "Шахтер" Дмитрий Скибинский.
Детали
В текущем сезоне воспитанник клуба провел 11 матчей в Премьер-лиге, 1 - в Кубке Украины и 6 - в Лиге чемпионов.
Дополнение
Бондарь не сможет принять участие в Евро-2020, который пройдет с 11 июня по 11 июля этого года.