Загроза атаки дронами: у Повітряних силах заявили, що ворожі безпілотники рухаються з Чорного моря
Київ • УНН
Повітряні сили повідомили, що зафіксували кілька ворожих безпілотників, які рухалися з боку Чорного моря до Одеської, Миколаївської та Білгород-Дністровської областей України.
У Повітряних силах зафіксували низку ворожих дронів, які рухаються з Чорного моря, передає УНН.
За даними Повітряних сил, ворожі безпілотники рухаються:
- з півдня в Одеській області, Біляївський район вектор руху на Одесу із заходу;
- з Чорного моря заходить у Миколаївську, курс північний;
- в акваторії Чорного моря, курс північний;
- з Чорного моря зайшов у Білгород-Дністровський район, курс північний.
Літаки розвідники, безпілотники, супутникові знімки: Ігнат розповів про засоби, якими росія веде розвідку в Україні26.01.24, 15:40 • 22383 перегляди