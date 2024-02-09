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Загроза атаки дронами: у Повітряних силах заявили, що ворожі безпілотники рухаються з Чорного моря

Загроза атаки дронами: у Повітряних силах заявили, що ворожі безпілотники рухаються з Чорного моря

Київ • УНН

 • 29722 перегляди

Повітряні сили повідомили, що зафіксували кілька ворожих безпілотників, які рухалися з боку Чорного моря до Одеської, Миколаївської та Білгород-Дністровської областей України.

У Повітряних силах зафіксували низку ворожих дронів, які рухаються з Чорного моря, передає УНН.

За даними Повітряних сил, ворожі безпілотники рухаються: 

- з півдня в Одеській області, Біляївський район вектор руху на Одесу із заходу;

- з Чорного моря заходить у Миколаївську, курс північний;

- в акваторії Чорного моря, курс північний;

- з Чорного моря зайшов у Білгород-Дністровський район, курс північний.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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