Літаки розвідники, безпілотники, супутникові знімки: Ігнат розповів про засоби, якими росія веде розвідку в Україні
Київ • УНН
росія використовує для розвідки в Україні літаки Су-24МР, А-50, Іл-22, безпілотники та супутникові знімки, а також діє розвідувальна агентура, повідомив полковник Юрій Ігнат.
росія для розвідки в Україні використовує в повітряному просторі літаки Су-24МР, А-50, Іл-22, безпілотники та супутникову зйомку. Також у рф є агентура, яка працює в Україні. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат, передає УНН.
Розвідувальних засобів у противника достатньо. Є супутникова зйомка, є постійно літаки Су-24МР – розвідник, який літає вздовж кордонів. Є А-50, який здійснює радіолокаційну розвідку разом з Іл-22 в парі. Зрештою, є агентура, яка тут працює в Україні, це очевидно для всіх. Ну, і безпілотники тактичного, оперативно-тактичного рівня, які постійно висять в руслі Дніпра, на лінії фронту, які теж заглядають далеко. У ворога є інформації достатньо, на жаль, але ми маємо зробити все для того, щоб мінімізувати її, як військові
Він наголосив, що громадяни мають мінімізувати розповсюдження "зайвої" інформації, не виставляючи її в своїх соцмережах.
Нагадаємо
14 січня в мережі з'явилося повідомлення, що українські військові вразили два літаки - А-50 та Іл-22, які перебували в акваторії Азовського моря.
Згодом 15 січня знищення літаків підтвердив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Зокрема, він поділився роликом з екрана радара, на якому видно літаки, що зникають над морем, і подякував ВПС за "прекрасно сплановану і проведену операцію в Азовському регіоні".