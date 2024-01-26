Літаки розвідники, безпілотники, супутникові знімки: Ігнат розповів про засоби, якими росія веде розвідку в Україні

росія для розвідки в Україні використовує в повітряному просторі літаки Су-24МР, А-50, Іл-22, безпілотники та супутникову зйомку. Також у рф є агентура, яка працює в Україні. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат, передає УНН.

Розвідувальних засобів у противника достатньо. Є супутникова зйомка, є постійно літаки Су-24МР – розвідник, який літає вздовж кордонів. Є А-50, який здійснює радіолокаційну розвідку разом з Іл-22 в парі. Зрештою, є агентура, яка тут працює в Україні, це очевидно для всіх. Ну, і безпілотники тактичного, оперативно-тактичного рівня, які постійно висять в руслі Дніпра, на лінії фронту, які теж заглядають далеко. У ворога є інформації достатньо, на жаль, але ми маємо зробити все для того, щоб мінімізувати її, як військові