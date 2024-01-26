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Самолеты разведчики, беспилотники, спутниковые снимки: Игнат рассказал о средствах, которыми россия ведет разведку в Украине

Самолеты разведчики, беспилотники, спутниковые снимки: Игнат рассказал о средствах, которыми россия ведет разведку в Украине

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 13:40  •  10040 просмотра

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россия использует для разведки в Украине самолеты Су-24МР, А-50, Ил-22, беспилотники и спутниковые снимки, а также действует разведывательная агентура, сообщил полковник Юрий Игнат.

россия для разведки в Украине использует в воздушном пространстве самолеты Су-24МР, А-50, Ил-22, беспилотники и спутниковую съемку. Также у рф есть агентура, которая работает в Украине. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат, передает УНН.

Разведывательных средств у противника достаточно. Есть спутниковая съемка, есть постоянно самолеты Су-24МР - разведчик, который летает вдоль границ. Есть А-50, который осуществляет радиолокационную разведку вместе с Ил-22 в паре. В конце концов, есть агентура, которая здесь работает в Украине, это очевидно для всех. Ну, и беспилотники тактического, оперативно-тактического уровня, которые постоянно висят в русле Днепра, на линии фронта, которые тоже заглядывают далеко. У врага есть информации достаточно, к сожалению, но мы должны сделать все для того, чтобы минимизировать ее, как военные 

- сказал Игнат.

Он отметил, что граждане должны минимизировать распространение "лишней" информации, не выставляя ее в своих соцсетях.

Напомним

14 января в сети появилось сообщение, что украинские военные поразили два самолета - А-50 и Ил-22, которые находились в акватории Азовского моря.

Впоследствии 15 января уничтожение самолетов подтвердил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В частности, он поделился роликом с экрана радара, на котором видно исчезающие над морем самолеты, и поблагодарил ВВС за "прекрасно спланированную и проведенную операцию в Азовском регионе".

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Літаки розвідники, безпілотники, супутникові знімки: Ігнат розповів про засоби, якими росія веде розвідку в Україні
Reconnaissance aircraft, drones, satellite images: Ihnat told about the means by which Russia conducts intelligence in Ukraine
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