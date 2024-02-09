Угроза атаки дронами: в Воздушных силах заявили, что вражеские беспилотники движутся с Черного моря

Не только F-16, но и шведские Gripen: украинский пилот рассказал, какие самолеты помогли бы Украине в войне

Украинский пилот заявил, что шведский истребитель Saab Gripen может существенно усилить украинские Воздушные силы благодаря своей способности выполнять как задачи по подавлению противовоздушной обороны противника, так и прицельные огневые удары.