Угроза атаки дронами: в Воздушных силах заявили, что вражеские беспилотники движутся с Черного моря
Воздушные силы сообщили, что зафиксировали несколько вражеских беспилотников, которые двигались со стороны Черного моря к Одесской, Николаевской и Белгород-Днестровской областей Украины.
Восполнение дефицитов, снаряды, оружие: Сырский и Умеров провели разговоры с Германией, Францией и США
Новый Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины и министр обороны обсудили вопросы военной помощи со стороны Германии, Франции и США, включая поставки материалов, боеприпасов и вооружения.
Украинские ПВО сбили два российских разведывательных беспилотника на Херсонщине
Украинские силы противовоздушной обороны в Херсонской области 9 февраля сбили два российских разведывательных беспилотника - "ЗАЛА" и "Суперкам".
Главнокомандующий ВСУ Сырский определил кандидатуры заместителей. Зеленский обещает подписать указы
Президент Зеленский объявил, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский определил своих заместителей. Также определены заместители начальника Генерального штаба.
Новым начальником Генштаба ВСУ назначен Анатолий Брагилевич
Зеленский назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича новым начальником Генерального штаба Украины.
Оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ: прокуратура начала расследование
Прокуратура начала расследование видео, на котором российские военнослужащие во время атаки на украинские позиции застрелили безоружного украинского военнопленного, а еще одного убили гранатой.
МВД: более 800 тысяч вызовов обработали операторы службы 112 за первые 7 месяцев работы
За первые 7 месяцев работы украинская служба экстренной помощи 112 приняла и обработала более 800 тысяч звонков.
Буду служить украинскому народу: Залужный о звании Героя Украины
Главнокомандующий ВСУ в 2021-2024 годах Валерий Залужный получил звание Героя Украины и заявил, что чувствует честь и преданность перед каждым защитником и защитницей Украины.
Не только F-16, но и шведские Gripen: украинский пилот рассказал, какие самолеты помогли бы Украине в войне
Украинский пилот заявил, что шведский истребитель Saab Gripen может существенно усилить украинские Воздушные силы благодаря своей способности выполнять как задачи по подавлению противовоздушной обороны противника, так и прицельные огневые удары.
В Херсоне раздаются взрывы: армия рф обстреливает город
Председатель Херсонской ГВА сообщил, что в прибрежных районах Херсона были слышны взрывы, поскольку российская армия обстреливала город с оккупированного левого берега области.