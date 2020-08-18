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Загальний фонд Держбюджету у першому півріччі не виконаний на 51 млрд грн - Пацкан

Загальний фонд Держбюджету у першому півріччі не виконаний на 51 млрд грн - Пацкан

Київ • УНН

 • 16749 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. План видатків загального фонду державного бюджету у I півріччі 2020 року не виконано на 51 млрд грн. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Рахункової палати.

“Зменшений на 77 млрд грн план на I півріччя видатків загального фонду державного бюджету не виконано на 51 млрд грн, або 9,5%. Це є наслідком недотримання розпорядниками коштів вимог Бюджетного кодексу щодо термінів затвердження паспортів бюджетних програм, економії видатків на обслуговування державного боргу і незавершення процедур закупівель”, – сказав Валерій Пацкан.

Зазначається, що підбиваючи підсумки виконання Держбюджету за 6 місяців, Валерій Пацкан відзначив поглиблення негативних тенденцій в економіці.

Про це, зокрема, свідчать:

- зниження реального ВВП на 6,7% (у I кварталі – на 1,3%);
- зниження випуску промислової продукції на 8,3% (у I кварталі – на 5 %);
- зниження імпорту товарів і послуг на 19,7% (у I кварталі – на 4,8%);
- зменшення кредитування і відплив прямих іноземних інвестицій.

“Валерій Пацкан зазначив, що план доходів у I півріччі не виконано на 38 млрд грн, або 7,8%. При цьому вкотре доводиться говорити про негативний вплив низької якості прогнозу макроекономічних показників”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що уряд наприкінці березня змінив прогноз середнього обмінного курсу гривні з 27 до 30 грн за дол. США, але фактично у січні–червні середній обмінний курс становив 25,98 грн за дол. США, тобто на 13,4% менше прогнозного. За рахунок цього недоотримали 25,5 млрд грн доходів.

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“Аналогічно уряд прогнозував скорочення імпорту товарів і послуг на 10%. Фактично у I півріччі імпорт зменшився на 19,7%, або майже вдвічі більше прогнозного. Як наслідок, недоотримано 14 млрд грн доходів”, – додав Валерій Пацкан.

За його словами, значними є відхилення від прогнозних показників зменшення реального ВВП і зростання цін, що також негативно вплинуло на виконання плану доходів.

Також він додав, що надходження від державних запозичень становили 263 млрд грн, або третину надходжень державного бюджету. При цьому суттєвими є ризики неотримання на прийнятних умовах запланованих на 2020 рік зовнішніх запозичень і заміщення їх внутрішніми.

Вказано, що загальний обсяг державного і гарантованого державою боргу у I півріччі збільшився на 13,6% – до 2,3 трлн гривень. При цьому 60% суми зростання відбулося за рахунок девальвації з початку року гривні до іноземних валют.

“Витрати на погашення й обслуговування боргу становили 220 млрд грн, або майже третину загальних витрат держбюджету у I півріччі 2020 року, що зменшило фінансові можливості для реалізації інших бюджетних програм”, – додав Валерій Пацкан.

Нагадаємо, загальний фонд Держбюджету у січні-червні цього року недоотримав понад 38 млрд грн.

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