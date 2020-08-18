Загальний фонд Держбюджету у першому півріччі не виконаний на 51 млрд грн - Пацкан

“Зменшений на 77 млрд грн план на I півріччя видатків загального фонду державного бюджету не виконано на 51 млрд грн, або 9,5%. Це є наслідком недотримання розпорядниками коштів вимог Бюджетного кодексу щодо термінів затвердження паспортів бюджетних програм, економії видатків на обслуговування державного боргу і незавершення процедур закупівель”, – сказав Валерій Пацкан.

Зазначається, що підбиваючи підсумки виконання Держбюджету за 6 місяців, Валерій Пацкан відзначив поглиблення негативних тенденцій в економіці.

Про це, зокрема, свідчать:

- зниження реального ВВП на 6,7% (у I кварталі – на 1,3%);

- зниження випуску промислової продукції на 8,3% (у I кварталі – на 5 %);

- зниження імпорту товарів і послуг на 19,7% (у I кварталі – на 4,8%);

- зменшення кредитування і відплив прямих іноземних інвестицій.

“Валерій Пацкан зазначив, що план доходів у I півріччі не виконано на 38 млрд грн, або 7,8%. При цьому вкотре доводиться говорити про негативний вплив низької якості прогнозу макроекономічних показників”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що уряд наприкінці березня змінив прогноз середнього обмінного курсу гривні з 27 до 30 грн за дол. США, але фактично у січні–червні середній обмінний курс становив 25,98 грн за дол. США, тобто на 13,4% менше прогнозного. За рахунок цього недоотримали 25,5 млрд грн доходів.

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“Аналогічно уряд прогнозував скорочення імпорту товарів і послуг на 10%. Фактично у I півріччі імпорт зменшився на 19,7%, або майже вдвічі більше прогнозного. Як наслідок, недоотримано 14 млрд грн доходів”, – додав Валерій Пацкан.

За його словами, значними є відхилення від прогнозних показників зменшення реального ВВП і зростання цін, що також негативно вплинуло на виконання плану доходів.

Також він додав, що надходження від державних запозичень становили 263 млрд грн, або третину надходжень державного бюджету. При цьому суттєвими є ризики неотримання на прийнятних умовах запланованих на 2020 рік зовнішніх запозичень і заміщення їх внутрішніми.

Вказано, що загальний обсяг державного і гарантованого державою боргу у I півріччі збільшився на 13,6% – до 2,3 трлн гривень. При цьому 60% суми зростання відбулося за рахунок девальвації з початку року гривні до іноземних валют.

“Витрати на погашення й обслуговування боргу становили 220 млрд грн, або майже третину загальних витрат держбюджету у I півріччі 2020 року, що зменшило фінансові можливості для реалізації інших бюджетних програм”, – додав Валерій Пацкан.

Нагадаємо, загальний фонд Держбюджету у січні-червні цього року недоотримав понад 38 млрд грн.