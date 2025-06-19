Задля вступу до ЄС Україні доведеться піти на велику кількість компромісів - Рябчин

$41.630.10
47.900.11
ukenru
"Ганебна поведінка, ухилянт": що думають виборці 67-го округу про свого нардепа Сергія Кузьміних (ВІДЕО)
Ексклюзив
13:07 • 5608 перегляди
"Ганебна поведінка, ухилянт": що думають виборці 67-го округу про свого нардепа Сергія Кузьміних (ВІДЕО)
11:44 • 17593 перегляди
Українські захисники повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
10:50 • 63415 перегляди
У Раді залишилась рекордно мала кількість нардепів: чого варто очікувати
Ексклюзив
19 червня, 07:33 • 47230 перегляди
Київ посилює контроль за рекламою у метро та на транспорті: на якому етапі розробка нових правил
19 червня, 05:33 • 135140 перегляди
Всесвітній день дитячого футболу: як розвивається та з якими проблемами стикається дитячий футбол в Україні
18 червня, 23:09 • 174739 перегляди
путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але підписувати з ним нічого не буде (відео)
Ексклюзив
18 червня, 16:37 • 92470 перегляди
Кожен долар, вкладений в авіаційну галузь, може дати ще п’ять доларів для економіки - авіаексперт Долінце
Ексклюзив
18 червня, 16:24 • 129471 перегляди
"Красиво жити не заборониш": експерт сумнівається в доцільності закупівлі АРМА авто за майже 3 млн грн під час війни
Ексклюзив
18 червня, 14:59 • 99877 перегляди
Політолог про візит високопосадовця ВООЗ до рф: сигнал, що такі організації потребують змін та реформування
Ексклюзив
18 червня, 14:42 • 94429 перегляди
В Міненерго прокоментували можливість відключень світла влітку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4м/с
40%
747мм
Популярнi новини
Готуємо суші: п'ять простих і неймовірно смачних рецептів улюбленої азійської страви19 червня, 06:36 • 123308 перегляди
ЄС розробляє схему отримання більшого прибутку із заморожених російських активів08:27 • 39317 перегляди
Як зміниться робота дитсадків у 2025-2026 навчальному році08:45 • 84166 перегляди
Прозоре управління, незалежний аудит, нові правила відбору керівника: що змінить закон про реформу АРМА12:22 • 26935 перегляди
Нерухомість на батьках, родичі в рф та зв’язки з криміналом - що відомо про НАБУшніків та прокурорів у конкурсі на директора БЕБ 12:44 • 15933 перегляди
Публікації
Нерухомість на батьках, родичі в рф та зв’язки з криміналом - що відомо про НАБУшніків та прокурорів у конкурсі на директора БЕБ 12:44 • 16901 перегляди
Прозоре управління, незалежний аудит, нові правила відбору керівника: що змінить закон про реформу АРМА12:22 • 27951 перегляди
У Раді залишилась рекордно мала кількість нардепів: чого варто очікувати10:50 • 63415 перегляди
Як зміниться робота дитсадків у 2025-2026 навчальному році08:45 • 85190 перегляди
Готуємо суші: п'ять простих і неймовірно смачних рецептів улюбленої азійської страви19 червня, 06:36 • 124292 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Железняк Ярослав Іванович
Умєров Рустем Енверович
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
В Литві бура ведмедиця два дні гуляла вулицями столиці: мисливці не виконали наказ уряду вбити тварину12:42 • 11203 перегляди
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 162597 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 240454 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 212569 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 219727 перегляди
Актуальне
Форбс (журнал)
Facebook
MIM-104 Patriot
NASAMS
FIM-92 Stinger

Задля вступу до ЄС Україні доведеться піти на велику кількість компромісів - Рябчин

Київ • УНН

 • 352 перегляди

Україні необхідно буде погодити багато компромісів для вступу до Європейського Союзу, що може позитивно вплинути на громадян. Зокрема, транспортна галузь зіткнеться зі змінами до європейських стандартів, але мовне питання для угорської меншини може виявитися не таким складним.

Задля вступу до ЄС Україні доведеться піти на велику кількість компромісів - Рябчин

Україні задля вступу до Європейського Союзу потрібно буде піти на велику кількість компромісів. Хтось від цих змін виграє, хто ні, вважає радник віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Міністерки юстиції України Олексій Рябчин, передає УНН.

Деталі

У нас є вікно можливостей, яке зачиниться. І ми можемо упустити історичний шанс вступити у Євросоюз через певні речі. Про наше покоління можуть написати в підручниках історії, що ми подолали усе, що тільки можна, або ж ми не змогли

- вважає Рябчин.

Він додав, що Україні доведеться піти на багато компромісів задля успішного вступу до Європейського Союзу, але це може позитивно вплинути на українських громадян.

Нам треба зробити стільки компромісів, але ми маємо розуміти, заради чого це. Недавно було дослідження, що Україні для вступу у Євросоюз треба збільшити на 22% свій ВВП. Інші країни, які з нами поруч, сусідні країни, збільшують свій ВВП від 0,5 до 1 %. Тобто середньостатистичний український громадянин виграє у певних планах

- пояснив радник.

Нові мита від ЄС можуть суттєво підірвати довіру України до Брюсселя - Politico23.05.25, 15:10 • 2578 переглядiв

Рябчин навів приклад транспортної галузі, зазначивши, що Україні тут доведеться іти на поступки з європейськими регуляторами.

Так, десь можуть бути проблеми. Наприклад, транспортна галузь. У нас перевізники перевантажені, водії не зупиняються через кожні чотири години, а їдуть цілий день, у них нема змінника, вони сплять в машинах. І за рахунок цього ми маємо переваги. А європейські регуляції, які дбають про людину, вказують, що кожні 3-4 години має зупинка на 40 хвилин

 - розповів він.

Радник віцепрем’єр-міністерки додав, що на фоні компромісів, на які Україні доведеться піти, мовне питання для угорської меншини може виявитися не таким важливим.

У нас будуть зміни. Хтось від цих змін виграє, хтось може програти. У нас буде дуже багато виборів. Мовні та всі інші проблеми з угорцями можуть закінчитися дуже швидко. Це не найскладніший вибір, який доведеться робити Верховній Раді IX скликання

- підсумував Рябчин.

Доповнення

Міжвідомча робоча група затвердила проєкти переговорних позицій України за ще двома із загалом 6 кластерів для переговорів про вступ до ЄС, переговорна позиція щодо ще одного кластеру вже схвалена урядом та передана Єврокомісії.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Європейська комісія
Верховна Рада України
Європейський Союз
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9