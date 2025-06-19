Задля вступу до ЄС Україні доведеться піти на велику кількість компромісів - Рябчин

Україні задля вступу до Європейського Союзу потрібно буде піти на велику кількість компромісів. Хтось від цих змін виграє, хто ні, вважає радник віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Міністерки юстиції України Олексій Рябчин, передає УНН.

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У нас є вікно можливостей, яке зачиниться. І ми можемо упустити історичний шанс вступити у Євросоюз через певні речі. Про наше покоління можуть написати в підручниках історії, що ми подолали усе, що тільки можна, або ж ми не змогли - вважає Рябчин.

Він додав, що Україні доведеться піти на багато компромісів задля успішного вступу до Європейського Союзу, але це може позитивно вплинути на українських громадян.

Нам треба зробити стільки компромісів, але ми маємо розуміти, заради чого це. Недавно було дослідження, що Україні для вступу у Євросоюз треба збільшити на 22% свій ВВП. Інші країни, які з нами поруч, сусідні країни, збільшують свій ВВП від 0,5 до 1 %. Тобто середньостатистичний український громадянин виграє у певних планах - пояснив радник.

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Рябчин навів приклад транспортної галузі, зазначивши, що Україні тут доведеться іти на поступки з європейськими регуляторами.

Так, десь можуть бути проблеми. Наприклад, транспортна галузь. У нас перевізники перевантажені, водії не зупиняються через кожні чотири години, а їдуть цілий день, у них нема змінника, вони сплять в машинах. І за рахунок цього ми маємо переваги. А європейські регуляції, які дбають про людину, вказують, що кожні 3-4 години має зупинка на 40 хвилин - розповів він.

Радник віцепрем’єр-міністерки додав, що на фоні компромісів, на які Україні доведеться піти, мовне питання для угорської меншини може виявитися не таким важливим.

У нас будуть зміни. Хтось від цих змін виграє, хтось може програти. У нас буде дуже багато виборів. Мовні та всі інші проблеми з угорцями можуть закінчитися дуже швидко. Це не найскладніший вибір, який доведеться робити Верховній Раді IX скликання - підсумував Рябчин.

Доповнення

Міжвідомча робоча група затвердила проєкти переговорних позицій України за ще двома із загалом 6 кластерів для переговорів про вступ до ЄС, переговорна позиція щодо ще одного кластеру вже схвалена урядом та передана Єврокомісії.