Для вступления в ЕС Украине придется пойти на большое количество компромиссов - Рябчин
Киев • УНН
Украине необходимо будет согласовать много компромиссов для вступления в Европейский Союз, что может положительно повлиять на граждан. В частности, транспортная отрасль столкнется с изменениями к европейским стандартам, но языковой вопрос для венгерского меньшинства может оказаться не таким сложным.
Украине ради вступления в Европейский Союз нужно будет пойти на большое количество компромиссов. Кто-то от этих изменений выиграет, кто нет, считает советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – Министра юстиции Украины Алексей Рябчин, передает УНН.
Детали
У нас есть окно возможностей, которое закроется. И мы можем упустить исторический шанс вступить в Евросоюз из-за определенных вещей. О нашем поколении могут написать в учебниках истории, что мы преодолели всё, что только можно, или же мы не смогли
Он добавил, что Украине придется пойти на многие компромиссы ради успешного вступления в Европейский Союз, но это может положительно повлиять на украинских граждан.
Нам надо сделать столько компромиссов, но мы должны понимать, ради чего это. Недавно было исследование, что Украине для вступления в Евросоюз нужно увеличить на 22% свой ВВП. Другие страны, которые с нами рядом, соседние страны, увеличивают свой ВВП от 0,5 до 1%. То есть среднестатистический украинский гражданин выиграет в определенных планах
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Рябчин привел пример транспортной отрасли, отметив, что Украине здесь придется идти на уступки европейским регуляторам.
Да, где-то могут быть проблемы. Например, транспортная отрасль. У нас перевозчики перегружены, водители не останавливаются каждые четыре часа, а едут целый день, у них нет сменщика, они спят в машинах. И за счет этого мы имеем преимущества. А европейские регуляции, которые заботятся о человеке, указывают, что каждые 3-4 часа должна быть остановка на 40 минут
Советник вице-премьер-министра добавил, что на фоне компромиссов, на которые Украине придется пойти, языковой вопрос для венгерского меньшинства может оказаться не таким важным.
У нас будут изменения. Кто-то от этих изменений выиграет, кто-то может проиграть. У нас будет очень много выборов. Языковые и все остальные проблемы с венграми могут закончиться очень быстро. Это не самый сложный выбор, который придется делать Верховной Раде IX созыва
Дополнение
Межведомственная рабочая группа утвердила проєкты переговорных позиций Украины еще по двум из общих 6 кластеров для переговоров о вступлении в ЕС, переговорная позиция еще по одному кластеру уже одобрена правительством и передана Еврокомиссии.