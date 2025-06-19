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Для вступления в ЕС Украине придется пойти на большое количество компромиссов - Рябчин

Киев • УНН

 • 338 просмотра

Украине необходимо будет согласовать много компромиссов для вступления в Европейский Союз, что может положительно повлиять на граждан. В частности, транспортная отрасль столкнется с изменениями к европейским стандартам, но языковой вопрос для венгерского меньшинства может оказаться не таким сложным.

Для вступления в ЕС Украине придется пойти на большое количество компромиссов - Рябчин

Украине ради вступления в Европейский Союз нужно будет пойти на большое количество компромиссов. Кто-то от этих изменений выиграет, кто нет, считает советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – Министра юстиции Украины Алексей Рябчин, передает УНН.

Детали

У нас есть окно возможностей, которое закроется. И мы можем упустить исторический шанс вступить в Евросоюз из-за определенных вещей. О нашем поколении могут написать в учебниках истории, что мы преодолели всё, что только можно, или же мы не смогли

- считает Рябчин.

Он добавил, что Украине придется пойти на многие компромиссы ради успешного вступления в Европейский Союз, но это может положительно повлиять на украинских граждан.

Нам надо сделать столько компромиссов, но мы должны понимать, ради чего это. Недавно было исследование, что Украине для вступления в Евросоюз нужно увеличить на 22% свой ВВП. Другие страны, которые с нами рядом, соседние страны, увеличивают свой ВВП от 0,5 до 1%. То есть среднестатистический украинский гражданин выиграет в определенных планах

- объяснил советник.

Новые пошлины от ЕС могут существенно подорвать доверие Украины к Брюсселю – Politico23.05.25, 15:10 • 2578 просмотров

Рябчин привел пример транспортной отрасли, отметив, что Украине здесь придется идти на уступки европейским регуляторам.

Да, где-то могут быть проблемы. Например, транспортная отрасль. У нас перевозчики перегружены, водители не останавливаются каждые четыре часа, а едут целый день, у них нет сменщика, они спят в машинах. И за счет этого мы имеем преимущества. А европейские регуляции, которые заботятся о человеке, указывают, что каждые 3-4 часа должна быть остановка на 40 минут

 - рассказал он.

Советник вице-премьер-министра добавил, что на фоне компромиссов, на которые Украине придется пойти, языковой вопрос для венгерского меньшинства может оказаться не таким важным.

У нас будут изменения. Кто-то от этих изменений выиграет, кто-то может проиграть. У нас будет очень много выборов. Языковые и все остальные проблемы с венграми могут закончиться очень быстро. Это не самый сложный выбор, который придется делать Верховной Раде IX созыва

- подытожил Рябчин.

Дополнение

Межведомственная рабочая группа утвердила проєкты переговорных позиций Украины еще по двум из общих 6 кластеров для переговоров о вступлении в ЕС, переговорная позиция еще по одному кластеру уже одобрена правительством и передана Еврокомиссии.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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