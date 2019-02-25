За рішенням Замани у 2013 році у ЗСУ скоротили майже 17 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. За протиправним рішенням підозрюваного у державній зраді генерал-полковника Володимира Замани у 2013 році з лав Збройних сил України (ЗСУ) скоротили майже 17 тисяч осіб. Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Загалом, на виконання протиправних рішень начальника Генерального штабу, головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковника Замани у 2013 році скорочено майже 17 тисяч осіб, у тому числі більше 14 тисяч військовослужбовців, розформовано понад 70 військових частин і з'єднань, переважно бойового і оперативного забезпечення, навчальних центрів і територіальних центрів комплектування у випадку особливого стану або початку бойових дій, або необхідності мобілізації", - зазначив Матіос.
За його словами, крім того, Замана проігнорував доручення керівництва Міноборони від 16 січня 2014 року і власноручно, "перебираючи на себе повноваження міністра оборони" Павла Лєбєдєва, підписав в січні 2014 року доручення підлеглим продовження з розформування повітряного командування та виведення військових частин, які були залучені до бойового чергування з протиповітряної оборони.
При цьому, він додав, що ці кроки були спрямовані на знищення протиповітряного захисту і підрив обороноздатності Української держави уже за часів військової загрози з боку РФ.
Нагадаємо, сьогодні вранці військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковника Володимира Заману.
Йому вручили підозру на 80 аркушах.
До Печерського райсуду столиці від слідчих військової прокуратури надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу затриманому за підозрою у держзраді керівнику Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковнику Володимиру Замані.