За рішенням Замани у 2013 році у ЗСУ скоротили майже 17 тисяч осіб

"Загалом, на виконання протиправних рішень начальника Генерального штабу, головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковника Замани у 2013 році скорочено майже 17 тисяч осіб, у тому числі більше 14 тисяч військовослужбовців, розформовано понад 70 військових частин і з'єднань, переважно бойового і оперативного забезпечення, навчальних центрів і територіальних центрів комплектування у випадку особливого стану або початку бойових дій, або необхідності мобілізації", - зазначив Матіос.

За його словами, крім того, Замана проігнорував доручення керівництва Міноборони від 16 січня 2014 року і власноручно, "перебираючи на себе повноваження міністра оборони" Павла Лєбєдєва, підписав в січні 2014 року доручення підлеглим продовження з розформування повітряного командування та виведення військових частин, які були залучені до бойового чергування з протиповітряної оборони.

При цьому, він додав, що ці кроки були спрямовані на знищення протиповітряного захисту і підрив обороноздатності Української держави уже за часів військової загрози з боку РФ.

Нагадаємо, сьогодні вранці військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковника Володимира Заману.

Йому вручили підозру на 80 аркушах.

До Печерського райсуду столиці від слідчих військової прокуратури надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу затриманому за підозрою у держзраді керівнику Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковнику Володимиру Замані.