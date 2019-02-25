По решению Заманы в 2013 году в ВСУ сократили почти 17 тысяч человек

"В общем, на выполнение противоправных решений начальника Генерального штаба, главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал-полковника Заманы в 2013 году было сокращено почти 17 тысяч человек, в том числе более 14 тысяч военнослужащих, расформировано более 70 воинских частей и соединений, преимущественно боевого и оперативного обеспечения, учебных центров и территориальных центров комплектования в случае особого состояния или начала боевых действий, или необходимости мобилизации", - отметил Матиос.

По его словам, кроме того, Замана проигнорировал поручение руководства Минобороны от 16 января 2014 года и собственноручно, "перебирая на себя полномочия министра обороны" Павла Лебедева, подписал в января 2014 года поручение подчиненным продолжение по расформированию воздушного командования и вывод военных частей, которые были привлечены к боевому дежурству по противовоздушной обороне.

При этом, он добавил, что эти шаги были направлены на уничтожение противовоздушной защиты и подрыв обороноспособности Украинского государства уже во времена военной угрозы со стороны РФ.

Напомним, сегодня утром военной прокуратурой совместно с СБУ задержано за госизмену бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Заману.

Ему вручили подозрение на 80 листах.

В Печерский райсуд столицы от следователей военной прокуратуры поступило ходатайство об избрании меры пресечения задержанному по подозрению в госизмене руководителю Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Владимир Замана.