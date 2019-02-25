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По решению Заманы в 2013 году в ВСУ сократили почти 17 тысяч человек

По решению Заманы в 2013 году в ВСУ сократили почти 17 тысяч человек

Киев  •  УНН

 • 17116 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. По противоправному решению подозреваемого в государственной измене генерал-полковника Владимира Заманы в 2013 году из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сократили почти 17 тысяч человек. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"В общем, на выполнение противоправных решений начальника Генерального штаба, главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал-полковника Заманы в 2013 году было сокращено почти 17 тысяч человек, в том числе более 14 тысяч военнослужащих, расформировано более 70 воинских частей и соединений, преимущественно боевого и оперативного обеспечения, учебных центров и территориальных центров комплектования в случае особого состояния или начала боевых действий, или необходимости мобилизации", - отметил Матиос.

По его словам, кроме того, Замана проигнорировал поручение руководства Минобороны от 16 января 2014 года и собственноручно, "перебирая на себя полномочия министра обороны" Павла Лебедева, подписал в января 2014 года поручение подчиненным продолжение по расформированию воздушного командования и вывод военных частей, которые были привлечены к боевому дежурству по противовоздушной обороне.

При этом, он добавил, что эти шаги были направлены на уничтожение противовоздушной защиты и подрыв обороноспособности Украинского государства уже во времена военной угрозы со стороны РФ.

Напомним, сегодня утром военной прокуратурой совместно с СБУ задержано за госизмену бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Заману.

Ему вручили подозрение на 80 листах.

В Печерский райсуд столицы от следователей военной прокуратуры поступило ходатайство об избрании меры пресечения задержанному по подозрению в госизмене руководителю Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Владимир Замана.

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