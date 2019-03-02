За рік американці витратили на домашніх улюбленців 72 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У 2018 році жителі США витратили 72,1 млрд дол. на домашніх тварин. Про це свідчать дані американської Асоціації виробників товарів для домашніх тварин (APPA), передає УНН.
Зокрема, у минулому році на корми для домашніх тварин американці витратили 29,8 млрд дол., ветеринарна допомога обійшлася в 18,2 млрд дол. Безрецептурні препарати для тварин обійшлися жителям США в 15,5 млрд дол.
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За рік (2018 до 2017 рр) витрати американців на домашніх тварин зросли на 2,6 млрд дол, за два роки - на 5,3 млрд дол.
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