За год американцы потратили на домашних животных 72 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В 2018 году жители США потратили 72,1 млрд дол. на домашних животных. Об этом свидетельствуют данные американской Ассоциации производителей товаров для домашних животных (APPA), передает УНН.
В частности, в прошлом году на корма для домашних животных американцы потратили 29,8 млрд дол., ветеринарная помощь обошлась в 18,2 млрд дол. Безрецептурные препараты для животных обошлись жителям США в 15,5 млрд дол.
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За год (2018 к 2017 гг) траты американцев на домашних животных выросли на 2,6 млрд дол, за два года – на 5,3 млрд дол.
Напомним, в Литве появился Tinder для собак из приюта.