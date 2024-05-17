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За останній тиждень до центрів рекрутингу звернулося понад тисячу людей

За останній тиждень до центрів рекрутингу звернулося понад тисячу людей

Київ • УНН

 • 22171 перегляди

За останній тиждень до призовних пунктів української армії надійшло понад 5 000 заяв від бажаючих вступити до лав Збройних Сил України.

За останній тиждень до центрів рекрутингу української армії надійшло понад тисячу звернень від людей, загалом понад 5 тис. звернень. Про це повідомив уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Тільки за останній тиждень у нас більше тисячі звернень в наші центри, загалом понад 5 тис. звернень. Динаміка наростає щодня

- сказав Бежевець.

На запитання скільки рекрутингових центрів вже відкрито в Україні, Бежевець відповів: "(У Шостці – ред.) це 21-й центр, який долучився до нашої мережі. Мережа активно розростається. Ми зараз бачимо збільшення потоку людей, які звертаються, телефонують, приходять до таких центрів".

Доповнення

Міноборони повідомляло, що новий центр рекрутингу української армії розпочав роботу на Сумщині у місті Шостка.

2 травня повідомлялося, що у Мукачеві, відкрився вже 20-й в Україні рекрутинговий центр Збройних сил, який пропонує широкий спектр військових та цивільних посад для чоловіків та жінок.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна
sukhoputni-viiska-ukrainyСухопутні війська України
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
shostkaШостка
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