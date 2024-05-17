За последнюю неделю в центры рекрутинга обратилось более тысячи человек

За последнюю неделю в центры рекрутинга украинской армии поступило более тысячи обращений от людей, всего более 5 тыс. обращений. Об этом сообщил уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Только за последнюю неделю у нас более тысячи обращений в наши центры, всего более 5 тыс. обращений. Динамика нарастает ежедневно - сказал Бежевец.

На вопрос сколько рекрутинговых центров уже открыто в Украине, Бежевец ответил: "(В Шостке - ред.) это 21-й центр, который присоединился к нашей сети. Сеть активно разрастается. Мы сейчас видим увеличение потока людей, которые обращаются, звонят, приходят в такие центры".

Дополнение

Минобороны сообщало, что новый центр рекрутинга украинской армии начал работу в Сумской области в городе Шостка.

2 мая сообщалось, что в Мукачево, открылся уже 20-й в Украине рекрутинговый центр Вооруженных сил, который предлагает широкий спектр военных и гражданских должностей для мужчин и женщин.