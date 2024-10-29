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З України видворили китайського вченого, який був засуджений за шпигунство

Київ • УНН

 • 33714 перегляди

48-річний китайський науковець, засуджений за шпигунство в ракетно-космічній галузі, видворений з України. Після звільнення з в'язниці йому заборонили в'їзд до країни на 5 років.

З України видворили китайського вченого, який був засуджений за шпигунство

З України видворили громадянина Китаю, який вів розвідувальну діяльність під прикриттям офіційного науково-технічного співробітництва між країнами. Про це повідомляє Національна поліці, пише УНН.

Громадянин Китайської Народної Республіки був ув’язнений за вчинення злочину проти основ національної безпеки України. Після закінчення строку покарання запорізькі правоохоронці видворили чоловіка до країни походження,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що 48-річний іноземець з науковим званням доктора технічних наук до приїзду в Україну працював у воєнній промисловій корпорації, що спеціалізувалася на виробництві озброєння, а також у науково-дослідному інституті сучасної хімії.

На початку 2017 року китайський вчений приїхав до України та здійснював розвідувальну діяльність під прикриттям офіційного науково-технічного співробітництва між країнами. На території Дніпропетровської області він намагався схилити до співпраці групу українських вчених. Проте під час спроби за гроші отримати таємні розробки у ракетно-космічній галузі шпигуна затримали працівники СБУ.

Суд визнав обвинуваченого винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 114 (Шпигунство) Кримінального кодексу України, та призначив йому термін ув’язнення на території України. Покарання засуджений відбував у виправних колоніях на Дніпропетровщині, а потім - на Запоріжжі.

28 жовтня, у день звільнення з виправного закладу, іноземця зустріли співробітники міграційної поліції Запорізької області, УСБУ та УДМС, оскільки напередодні підрозділом УДМС було прийняте рішення про видворення чоловіка за межі України. Правоохоронці доправили громадянина КНР до пункту пропуску "Маяки-Удобне-Паланка" в Одеській області та передали представникам прикордонної служби для подальшого відправлення до країни походження. Найближчі 5 років йому заборонено в’їзд на територію України.

У Санкт-Петербурзі громадянина України засудили до 10 років колонії за нібито шпигунство на користь ЗСУ20.08.24, 01:09 • 30996 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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