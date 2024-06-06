З початку року понад 160 тисяч транспортних засобів було ввезено в Україну: яким авто надають перевагу українці
Київ • УНН
За перші п'ять місяців 2024 року в Україну було ввезено 160 750 автомобілів, що на 21% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, при цьому найпопулярнішим брендом став Volkswagen.
За перші п'ять місяців 2024 року в Україну було імпортовано 160 750 транспортних засобів, що на 21% перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Із загальної кількості ввезених автомобілів, лише 28% складали нові машини. Пише УНН з посиланням на Опендатабот.
Протягом перших п'яти місяців 2024 року до України було імпортовано 160 750 транспортних засобів, що на 21% більше порівняно з тим же періодом 2023 року. З усіх автомобілів, які в'їхали в країну цього року, лише 28% були новими.
Серед усіх брендів Volkswagen виявився найбільш популярним, з кількістю 18 771 автомобіль або 11.7% від загальної кількості імпорту, за ним слідують Renault з 13 187 транспортними засобами (8.2%) та Audi з 9 137 автомобілями (5.7%). Найчастіше везли моделі SKODA OCTAVIA, VOLKSWAGEN GOLF та PASSAT. Бензинові авто становлять майже половину усіх імпортованих транспортних засобів, в той час як дизельні машини складають 29%, а на електромобілі припадає 12,9%. Більшість автомобілів, а саме 72%, були вживаними з середнім віком 10 років. Найбільша кількість нових автомобілів була зареєстрована у Києві (13,9%), за ним Львівщина (10,2%) та Одещина (7,5%).
Нагадаємо
У перші чотири місяці року в Україні, за даними патрульної поліції, сталося 6475 дорожньо-транспортних пригод, у результаті яких загинуло 813 осіб та було травмовано 8155. Це на 6,3% більше, ніж у аналогічний період 2023 року.