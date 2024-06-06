С начала года более 160 тысяч транспортных средств было ввезено в Украину: каким авто предпочитают украинцы

За первые пять месяцев 2024 года в Украину было импортировано 160 750 транспортных средств, что на 21% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Из общего количества ввезенных автомобилей, лишь 28% составляли новые машины. Пишет УНН с ссылкой на Опендатабот.

В течение первых пяти месяцев 2024 года в Украину было импортировано 160 750 транспортных средств, что на 21% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года. Из всех автомобилей, въехавших в страну в этом году, только 28% были новыми.

Среди всех брендов Volkswagen оказался наиболее популярным, с количеством 18 771 автомобиль или 11.7% от общего количества импорта, за ним следуют Renault с 13 187 транспортными средствами (8.2%) и Audi с 9 137 автомобилями (5.7%). Чаще всего везли модели SKODA OCTAVIA, VOLKSWAGEN GOLF и PASSAT. Бензиновые автомобили составляют почти половину всех импортируемых транспортных средств, в то время как дизельные автомобили составляют 29%, а электромобили составляют 12,9%. Большинство автомобилей, а именно 72%, были подержанными со средним возрастом 10 лет. Наибольшее количество новых автомобилей было зарегистрировано в Киеве (13,9%), за ним Львовщина (10,2%) и Одесщина (7,5%).

Напомним

В первые четыре месяца года в Украине, по данным патрульной полиции, произошло 6475 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 813 человек и было травмировано 8155. это на 6,3% больше, чем в аналогичный период 2023 года.