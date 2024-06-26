"З нетерпінням чекаю спільної роботи": Кулеба закликав нового генсека Ради Європи посилити співпрацю з Україною
Київ • УНН
Україна прагне зміцнювати співпрацю з Радою Європи під керівництвом її нового Генерального секретаря Алена Берсе, спрямовану на просування демократії, прав людини та справедливого миру в Україні, заснованого на верховенстві закону.
Україна прагне посилити співпрацю з Радою Європи, яку цьогоріч очолить експрезидент Швейцарії Ален Берсе. Про це йдеться в заяві глави МЗС України Дмитра Кулеби, передає УНН.
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Він привітав Берсе з посадою генсека Ради Європи та підкреслив, що Київ хоче посилити її роль у забезпеченні майбутнього Європи на основі верховенства права.
Я з нетерпінням чекаю спільної роботи для просування демократії, прав людини та справедливого миру в Україні. Ми прагнемо розширити нашу співпрацю з Радою та посилити її роль у забезпеченні майбутнього Європи на основі верховенства права
Нагадаємо
Експрезидент Швейцарії Ален Берсе обійшов за кількістю голосів двох інших кандидатів та став генеральним секретарем Ради Європи. Його мандат розпочнеться з 18 вересня 2024 року.