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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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"З нетерпінням чекаю спільної роботи": Кулеба закликав нового генсека Ради Європи посилити співпрацю з Україною

Київ • УНН

 • 29006 перегляди

Україна прагне зміцнювати співпрацю з Радою Європи під керівництвом її нового Генерального секретаря Алена Берсе, спрямовану на просування демократії, прав людини та справедливого миру в Україні, заснованого на верховенстві закону.

"З нетерпінням чекаю спільної роботи": Кулеба закликав нового генсека Ради Європи посилити співпрацю з Україною

Україна прагне посилити співпрацю з Радою Європи, яку цьогоріч очолить експрезидент Швейцарії Ален Берсе. Про це йдеться в заяві глави МЗС України Дмитра Кулеби, передає УНН.

Деталі 

Він привітав Берсе з посадою генсека Ради Європи та підкреслив, що Київ хоче посилити її роль у забезпеченні майбутнього Європи на основі верховенства права.

Я з нетерпінням чекаю спільної роботи для просування демократії, прав людини та справедливого миру в Україні. Ми прагнемо розширити нашу співпрацю з Радою та посилити її роль у забезпеченні майбутнього Європи на основі верховенства права

- йдеться в дописі Кулеби. 

Нагадаємо

Експрезидент Швейцарії Ален Берсе обійшов за кількістю голосів двох інших кандидатів та став генеральним секретарем Ради Європи. Його мандат розпочнеться з 18 вересня 2024 року.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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