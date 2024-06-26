Украина стремится усилить сотрудничество с Советом Европы, которое в этом году возглавит экс президент Швейцарии Ален Берсе. Об этом говорится в заявлении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, передает УНН.

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Он поздравил Берсе с должностью генсека Совета Европы и подчеркнул, что Киев хочет усилить ее роль в обеспечении будущего Европы на основе верховенства права.

Я с нетерпением жду совместной работы для продвижения демократии, прав человека и справедливого мира в Украине. Мы стремимся расширить наше сотрудничество с Советом и усилить его роль в обеспечении будущего Европы на основе верховенства права - - говорится в сообщении Кулебы.

Напомним

Экс президент Швейцарии Ален Берсе обошел по количеству голосов двух других кандидатов и стал генеральным секретарем Совета Европы. Его мандат начнется с 18 сентября 2024 года.