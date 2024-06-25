Новим генсеком Ради Європи став експрезидент Швейцарії Ален Берсе
Київ • УНН
Експрезидент Швейцарії Ален Берсе обійшов за кількістю голосів двох інших кандидатів та став генеральним секретарем Ради Європи.
Експрезидент Швейцарії Ален Берсе обійшов за кількістю голосів двох інших кандидатів та став генеральним секретарем Ради Європи. Про це розповів нардеп та член делегації в ПАРЄ Павло Сушко, передає УНН.
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Новим Генеральним секретарем Ради Європи став швейцарець Ален Берсе. (...) Мандат нового генсека Ради Європи почнеться з 18 вересня 2024 року
За його словами, Берсе обійшов за кількістю голосів двох інших кандидатів — естонського політика та колишнього главу Міністерства культури країни Індрека Саар та бельгійського єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерс.
Він також розповів, що в березні 2024, Комітет міністрів провів співбесіду з трьома кандидатами та ухвалить рішення щодо їх остаточного списку.
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