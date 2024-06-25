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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Новим генсеком Ради Європи став експрезидент Швейцарії Ален Берсе

Київ • УНН

 • 21176 перегляди

Експрезидент Швейцарії Ален Берсе обійшов за кількістю голосів двох інших кандидатів та став генеральним секретарем Ради Європи.

Новим генсеком Ради Європи став експрезидент Швейцарії Ален Берсе

Експрезидент Швейцарії Ален Берсе обійшов за кількістю голосів двох інших кандидатів та став генеральним секретарем Ради Європи. Про це розповів нардеп та член делегації в ПАРЄ Павло Сушко, передає УНН.

Деталі 

Новим Генеральним секретарем Ради Європи став швейцарець Ален Берсе. (...) Мандат нового генсека Ради Європи почнеться з 18 вересня 2024 року

- пише Сушко. 

За його словами, Берсе обійшов за кількістю голосів двох інших кандидатів — естонського політика та колишнього главу Міністерства культури країни Індрека Саар та бельгійського єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Він також розповів, що  в березні 2024, Комітет міністрів провів співбесіду з трьома кандидатами та ухвалить рішення щодо їх остаточного списку.

Нагадаємо

У понеділок, 24 червня, у Страсбурзі розпочалася літня сесія ПАРЄ. Як заявила  очільниця української делегації, народна депутатка Марія Мезенцева, Парламентська Асамблея має намір ухвалити низку резолюцій на підтримку України.

У ПАРЄ презентували проект віртуальної реальності "Жити війною": кожен може на власні очі побачити Україну сьогодення25.06.24, 18:26 • 23651 перегляд

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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