Экс президент Швейцарии Ален Берсе обошел по количеству голосов двух других кандидатов и стал генеральным секретарем Совета Европы. Об этом рассказал нардеп и член делегации в ПАСЕ Павел Сушко, передает УНН.

Детали

Новым генеральным секретарем Совета Европы стал швейцарец Ален Берсе. (...) Мандат нового генсека Совета Европы начнется с 18 сентября 2024 года - пишет Сушко.

По его словам, Берсе обошел по количеству голосов двух других кандидатов — эстонского политика и бывшего главу Министерства культуры страны Индрека Саар и бельгийского еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Он также рассказал, что в марте 2024, Комитет министров провел собеседование с тремя кандидатами и примет решение относительно их окончательного списка.

Напомним

В понедельник, 24 июня, в Страсбурге началась летняя сессия ПАСЕ. Как заявила глава украинской делегации, народный депутат Мария Мезенцева, Парламентская ассамблея намерена принять ряд резолюций в поддержку Украины.

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