З лікарні в Ічні евакуювали 163 пацієнтів через пожежу на складі боєприпасів

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. З Ічнянської центральної районної лікарні 163 пацієнтів евакуювали до інших медзакладів або виписали через пожежу на військовому арсеналі під Ічнею. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України у Twitter, передає УНН.