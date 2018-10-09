З лікарні в Ічні евакуювали 163 пацієнтів через пожежу на складі боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. З Ічнянської центральної районної лікарні 163 пацієнтів евакуювали до інших медзакладів або виписали через пожежу на військовому арсеналі під Ічнею. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України у Twitter, передає УНН.
“Станом на 9:00 постраждалих немає. З Ічнянської центральної районної лікарні 163 пацієнти евакуйовано до інших лікарень або виписано додому. На місці події працює 6 бригад екстреної медичної допомоги”, — сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.
З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.
Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.