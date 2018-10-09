Из больницы в Ичне эвакуировали 163 пациентов из-за пожара на складе боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Из Ичнянской центральной районной больницы 163 пациентов эвакуировали в другие медучреждения или выписали из-за пожара на военном арсенале под Ичней. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Twitter, передает УНН.
"По состоянию на 9:00 пострадавших нет. Из Ичнянской центральной районной больницы 163 пациента были эвакуированы в другие больницы или выписаны домой. На месте происшествия работает 6 бригад экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство поблизости закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.