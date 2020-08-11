З команди Тіхановської загалом затримано близько 20 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. З команди головного конкурента президента Білорусі Олександра Лукашенка Світлани Тіхановської загалом затримано близько 20 осіб. Про це журналісту УНН розповіла довірена особа Тіхановської Ольга Ковалькова.
“Точної інформації немає. Вісім довірених осіб (було затримано — ред.) по інформації станом на вчора та ще людей 10 людей, які не є довіреними особами. Вчора було затримано ще 2 охоронців”, — розповіла Ковалькова.
Ковалькова зазначила, що наразі нікого не відпустили, окрім Марії Мороз.
Як повідомлялося, головного конкурента президента Білорусі Олександра Лукашенка Світлану Тіхановську вивезла з країни білоруська влада, її від’їзд дозволив звільнити начальника її штабу Марію Мороз, затриману напередодні виборів.
Нагадаємо, головний конкурент президента Білорусі Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська покинула Білорусь і зараз перебуває у Литві.
Як повідомлялося, у КДБ Білорусі заявили про підготовку замаху на життя Тіхановської.
Як раніше повідомлялося в УНН, у Білорусі 9 серпня відбулися шості за роки незалежності президентські вибори. За попередніми підрахунками, на президентських виборах у Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а “проти всіх” проголосувало 6% виборців.
У штабі кандидата у президенти Республіки Білорусь Світлани Тіхановської — головної суперниці Лукашенко — не згодні з результатами голосування. За словами Тіхановської, вона вважає себе переможцем на виборах.
Також нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно якому переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестувальників з ОМОНом (АМАПом). Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль та водометів для розгону протестувальників. Відомо про поранених і затриманих.
У ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Прітицького в Мінську стався вибух, у результаті якого загинув один з протестувальників. Повідомлялося, що учасники протесту пустили в хід "коктейлі Молотова".