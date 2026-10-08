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"З гордістю поховала": лавров звинуватив Європу у зриві домовленостей росії та США в Анкориджі

Київ • УНН

 • 1502 перегляди

лавров заявив, що Європа зірвала домовленості росії та США в Анкориджі. москва нібито готова до тристоронніх переговорів, але чекає пропозицій Києва.

"З гордістю поховала": лавров звинуватив Європу у зриві домовленостей росії та США в Анкориджі

Головний дипломат рф сергій лавров звинуватив Європу в тому, що вона "з гордістю поховала" домовленості росії та США в Анкориджі. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

За словами глави мзс рф, москва повністю прийняла пропозицію Вашингтона, зроблену на саміті президента США Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна на Алясці в серпні 2025 року, але потім все зіпсувала Європа.

Не наша вина, що американці не змогли встояти перед безпрецедентним і безпардонним тиском Європи, яка з гордістю потім заявила, що вона поховала Анкорідж

- сказав лавров.

Він також заявив, що Вашингтон запропонував провести тристоронні переговори за участю росії, США та України, але москва хоче спочатку зрозуміти, з якими пропозиціями Президент України Володимир Зеленський направить своїх переговорників.

Нагадаємо

За інформацією The Guardian, перша з початку повномасштабної війни зустріч міністрів закордонних справ Німеччини та росії завершилася без помітного зближення позицій. Берлін закликав москву до повного припинення вогню в Україні та відмови від подальшої ескалації, однак російська сторона ці заклики фактично відкинула.

лавров заявив, що заклики Європи готуватися до війни з росією можуть стати "самоздійснюваним пророцтвом"27.09.26, 01:55 • 15630 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Лавров Сергій Вікторович
Володимир Путін
Аляска
Дональд Трамп
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна