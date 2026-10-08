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"С гордостью похоронила": Лавров обвинил Европу в срыве договорённостей России и США в Анкоридже

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Лавров заявил, что Европа сорвала договорённости России и США в Анкоридже. Москва якобы готова к трёхсторонним переговорам, но ждёт предложений Киева.

"С гордостью похоронила": Лавров обвинил Европу в срыве договорённостей России и США в Анкоридже

Главный дипломат рф сергей лавров обвинил Европу в том, что она "с гордостью похоронила" договорённости россии и США в Анкоридже. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

По словам главы мид рф, москва полностью приняла предложение Вашингтона, сделанное на саммите президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина на Аляске в августе 2025 года, но затем всё испортила Европа.

Не наша вина, что американцы не смогли устоять перед беспрецедентным и бесцеремонным давлением Европы, которая затем с гордостью заявила, что похоронила Анкоридж

- сказал лавров.

Он также заявил, что Вашингтон предложил провести трёхсторонние переговоры с участием россии, США и Украины, но москва хочет сначала понять, с какими предложениями Президент Украины Владимир Зеленский направит своих переговорщиков.

Напомним

По информации The Guardian, первая с начала полномасштабной войны встреча министров иностранных дел Германии и россии завершилась без заметного сближения позиций. Берлин призвал москву к полному прекращению огня в Украине и отказу от дальнейшей эскалации, однако российская сторона фактически отвергла эти призывы.

Лавров заявил, что призывы Европы готовиться к войне с Россией могут стать «самоисполняющимся пророчеством»27.09.26, 01:55 • 15577 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Лавров Сергей Викторович
Владимир Путин
Аляска
Дональд Трамп
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина