Ювілей Кузьми Скрябіна: у Кривому Розі пройшов автопробіг пам'яті співака
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. На місці загибелі українського співака, лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка, біля села Лозоватка Дніпропетровської області, пройшла панахида за музикантом, передає УНН.
Відомо, що 17 серпня - день народження Кузьми. Сьогодні йому би виповнилося 50 років. Так, на місці трагедії відбулася панахида - присутні вшанували пам'ять співака. Його згадують як щиру людину, яка своїми піснями старалася зробити інших кращими.
Крім того, на честь ювілею музиканта організували автопробіг, кінцева точка якого - місце загибелі музиканта. Збір учасників автопробігу був запланований на 11:00, повідомив журналіст Микола Чирва.
"Збір всіх учасників на парковці ТРК "Вікторія Плаза", вулиця Лермонтова, 37. Об 11:00. Запрошуємо всіх охочих приєднатися до автопробігу, кінцевою точкою якого стане місце загибелі музиканта", - написав він в Facebook.
Як відомо, автокатастрофа, у якій загинув Андрій Кузьменко, сталася 2 лютого 2015 року на 86 км траси Кривий Ріг - Кіровоград. Зіткнулися позашляховик Toyota Sequoia, яким керував музикант, і молоковоз ГАЗ-53. Тоді Кузьма саме повертався з Кривого Рогу, де напередодні його гурт дав концерт. Співака поховали у передмісті Львова, на Брюховицькому кладовищі, у родинному склепі.