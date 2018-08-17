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Юбилей Кузьмы Скрябина: в Кривом Роге прошел автопробег памяти певца

Киев • УНН

 • 11403 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. На месте гибели украинского певца, лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко, возле села Лозоватка Днепропетровской области, прошла панихида по музыканту, передает УНН.

Юбилей Кузьмы Скрябина: в Кривом Роге прошел автопробег памяти певца

Известно, что 17 августа - день рождения Кузьмы. Сегодня ему бы исполнилось 50 лет. Так, на месте трагедии состоялась панихида - присутствующие почтили память певца. Его вспоминают как искреннего человека, который своими песнями старался сделать других лучше.

Кроме того, в честь юбилея музыканта организовали автопробег, конечная точка которого - место гибели музыканта. Сбор участников автопробега был запланирован на 11:00, сообщил журналист Николай Чирва.

"Сбор всех участников на парковке ТРК" Виктория Плаза ", улица Лермонтова, 37. В 11:00. Приглашаем всех желающих присоединиться к автопробегу, конечной точкой которого станет место гибели музыканта", - написал он в Facebook.

Как известно, автокатастрофа, в которой погиб Андрей Кузьменко, произошла 2 февраля 2015 года на 86 км трассы Кривой Рог - Кировоград. Столкнулись внедорожник Toyota Sequoia, которым управлял музыкант, и молоковоз ГАЗ-53. Тогда Кузьма возвращался из Кривого Рога, где накануне его группа дала концерт. Певца похоронили в пригороде Львова, на Брюховецком кладбище, в семейном склепе.

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