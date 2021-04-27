Юлія Тимошенко до народних депутатів: припиніть критикувати міністра Степанова

Цитата

“Президент, прем’єр-міністр мусять взяти на себе відповідальність і переглянути ту реформу, яка призвела до того, що люди не можуть лікуватися, що у них грошей не вистачає. Я об’їхала лікарні: в хірургічному відділенні, пакет платять НСЗУ платять тільки за операцію — і то мінімум, а потім людину після операції потрібно виписувати. Хто таку реформу придумав? Виписувати ще недолікованою, хворою? На нас що, заощаджують?”, — заявила Тимошенко.

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Саме тому, за її словами, команда “Батьківщини” підтримує міністра Степанова та запропоновані ним зміни медичної системи.

“Наша команда підтримує міністра в тому, що потрібно повертатися до страхової медицини, треба повертати всю санітарну епідеміологічну службу, відновлювати всю вертикаль. І потрібно закладати бюджет до тих пір, поки не виділять бюджет на нормальне лікування, на нормальну закупівлю вакцини, поки не закладуть кошти на фінансування медичного персоналу, наші люди будуть недоліковані”, — зауважила Тимошенко.

Доповнення

Нагадаємо, раніше заслужений лікар України, головний інфекціоніст країни Ольга Голубовська розповіла, скільки за цей рік в роботі системи охорони здоров’я було зроблено дуже багато змін в порівнянні з розрухою на початку пандемії COVID-19.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, менше ніж за рік протистояння пандемії COVID-19 кількість ліжко-місць для хворих коронавірусною інфекцією вдалося збільшити з 3500 до 60 000, з яких 56 000 приєднані до кисню (станом на березень 2020 року їхня кількість становила всього лише 3500 штук).