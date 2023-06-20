Ймовірність появи китайських військ на порозі Америки: Пекін планує новий навчальний центр на Кубі

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Китай і Куба ведуть переговори про створення нового спільного військового тренувального центру на острові, що викликає тривогу у Вашингтоні, оскільки це може призвести до розміщення китайських військ та інших сил безпеки і розвідки всього за 160 кілометрів від узбережжя Флориди, за словами нинішніх і колишніх американських чиновників, зазначає видання.

Обговорення об'єкта на північному узбережжі Куби перебуває на просунутій стадії, але не завершено, свідчать звіти американської розвідки. Адміністрація Байдена зв'язалася з кубинськими офіційними особами, щоб спробувати запобігти угоді, намагаючись використати те, що, на її думку, може викликати занепокоєння кубинців щодо втрати суверенітету. Про спроби Пекіна створити військовий полігон на Кубі раніше не повідомлялося. Білий дім відмовився від коментарів.

Підвищене занепокоєння у Вашингтоні щодо амбіцій Китаю в Карибському басейні і Латинській Америці відбувається в той час, коли адміністрація намагається пом'якшити напруженість у відносинах з Пекіном, яка була викликана цілою низкою інших питань, включаючи підтримку США Тайваню. Державний секретар Ентоні Блінкен перебував з гучним візитом у Китаї впродовж останніх кількох днів, де зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Здавалося, що ця поїздка зупинила низхідну спіраль у відносинах. Але Блінкену не вдалося заручитися згодою Китаю на пропозицію США відновити контакти між військовими, щоб уникнути непорозумінь. Він також висловив занепокоєння США щодо діяльності китайської розвідки на Кубі, йдеться в заяві Державного департаменту.

Американські офіційні особи заявили, що згадка про запропонований новий навчальний центр на Кубі міститься в нових засекречених розвідувальних даних США, які вони охарактеризували як переконливі, але фрагментарні. Серед політиків і аналітиків розвідки вона інтерпретується з різним рівнем тривоги.

Доповнення

Газета The Wall Street Journal повідомила 8 червня, що Китай і Куба досягли принципової домовленості щодо нового місця для прослуховування на Кубі. Білий дім охарактеризував це повідомлення як неточне, але не деталізував його. Білий дім розсекретив розвідувальні дані, щоб публічно підтвердити, що китайські об'єкти збору розвідувальної інформації існують на Кубі щонайменше з 2019 року.

Чинні та колишні американські чиновники заявили, що новий військовий об'єкт може надати Китаю платформу для потенційного розміщення військ на постійній основі на острові та розширення збору розвідувальної інформації, в тому числі електронного підслуховування, проти Сполучених Штатів.

За словами одного з нинішніх і одного з колишніх американських чиновників, запланований об'єкт є частиною китайського "Проекту 141" - ініціативи Народно-визвольної армії Китаю з розширення своєї глобальної військової бази і мережі матеріально-технічного забезпечення.

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