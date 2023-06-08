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Білий дім спростував інформацію про те, що Китай будує шпигунську базу на Кубі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Білий дім спростував повідомлення про те, що Китай планує створити базу спостереження поблизу берегів США на Кубі, інформує УНН.

Білий дім спростував інформацію про те, що Китай будує шпигунську базу на Кубі

Газета Wall Street Journal повідомила, що Пекін та Гавана уклали секретну угоду про створення китайського електронного об'єкта для прослуховування на Карибському острові, який міг би відстежувати комунікації на південному сході Сполучених Штатів.

Китай заплатить Кубі "кілька мільярдів доларів", щоб вона змогла побудувати об'єкт, повідомляло видання із посиланням на неназваних офіційних осіб США.

Деталі

Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі спростував цю інформацію.

"Я бачив це повідомлення у пресі. Це не відповідає дійсності", - сказав Кірбі MSNBC.

"Що я можу вам сказати, так це те, що з першого дня правління цієї адміністрації ми були стурбовані діяльністю Китаю щодо впливу на весь світ, особливо в цій півкулі та в цьому регіоні".

"Ми дуже уважно стежимо за цим", - додав він.

Доповнення

Раніше Пентагон відмовився коментувати повідомлення Wall Street Journal.

Це сталося на тлі натягнутих відносин між Вашингтоном і Пекіном через підтримку США самоврядного Тайваню.

Радянський Союз також мав засоби електронного шпигунства на комуністичній Кубі для спостереження за Сполученими Штатами. Але в 1962 році, коли москва перемістила свої ядерні ракети на Кубу, США оголосили острів карантином у зв'язку з кризою, яка загрожувала привести дві наддержави до війни, поки москва не відступила.

Потім Вашингтон вивів із Туреччини свої ракети, здатні нести ядерну зброю.

Раніше цього року Китай надіслав до Сполучених Штатів кулю-шпигун. Вона пролетіла із заходу на схід над важливими військовими об'єктами, перш ніж була збита американським винищувачем неподалік східного узбережжя.

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