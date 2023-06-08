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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Белый дом опроверг информацию о том, что Китай строит шпионскую базу на Кубе

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 июня. УНН. Белый дом опроверг сообщения о том, что Китай планирует создать базу наблюдения вблизи берегов США на Кубе, информирует УНН.

Белый дом опроверг информацию о том, что Китай строит шпионскую базу на Кубе

Газета Wall Street Journal сообщила, что Пекин и Гавана заключили секретное соглашение о создании китайского электронного объекта для прослушивания на Карибском острове, который мог бы отслеживать коммуникации на юго-востоке Соединенных Штатов.

Китай заплатит Кубе "несколько миллиардов долларов", чтобы она смогла построить объект, сообщало издание со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

Детали

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби опроверг эту информацию.

"Я видел это сообщение в прессе. Это не соответствует действительности", — сказал Кирби MSNBC.

"Что я могу вам сказать, так это то, что с первого дня правления этой администрации мы были обеспокоены деятельностью Китая по влиянию на весь мир, особенно в этом полушарии и в этом регионе".

"Мы очень внимательно следим за этим", — добавил он.

Дополнение

Ранее Пентагон отказался комментировать сообщение Wall Street Journal.

Это произошло на фоне натянутых отношений между Вашингтоном и Пекином из-за поддержки США самоуправляемого Тайваня.

Советский Союз также имел средства электронного шпионажа на коммунистической Кубе для наблюдения за Соединенными Штатами. Но в 1962 году, когда москва переместила свои ядерные ракеты на Кубу, США объявили остров карантином в связи с кризисом, который угрожал привести две сверхдержавы к войне, пока москва не отступила.

Затем Вашингтон вывел из Турции свои ракеты, способные нести ядерное оружие.

Ранее в этом году Китай направил в Соединенные Штаты шар-шпион. Он пролетел с запада на восток над важными военными объектами, прежде чем был сбит американским истребителем недалеко от восточного побережья.

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