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лавров подякував Кубі за "повне розуміння" вторгнення в Україну

лавров подякував Кубі за "повне розуміння" вторгнення в Україну

Київ • УНН

 • 544514 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Міністр закордонних справ росії сергій лавров подякував Кубі за «повне розуміння» війни в Україні під час свого турне латиноамериканськими союзниками. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Цитата

«Ми цінуємо, що від початку спецоперації наші кубинські друзі... чітко показали свою позицію і висловили повне розуміння у своїх оцінках причин, що призвели до ситуації, що склалася», — сказав лавров у ході зустрічі зі своїм кубинським колегою Бруно Родрігесом, повідомляється в Telegram-акаунті мзс росії.

Деталі

лавров, який також зустрічався з президентом Куби Мігелем Діас-Канелем та його попередником Раулем Кастро, назвав санкції США проти Куби «незаконними та нелегітимними».

Він зазначив, що його країна «також була об'єктом американських санкцій… задовго до цьогорічних подій».

Куба перебуває під ембарго США понад шість десятиліть.

Доповнення

За колишнього президента Дональда Трампа, який перебував при владі з 2017 по 2021 рік, Вашингтон посилив санкції, які тривають і під час перебування Джо Байдена в Білому домі.

росія зіткнулася з жорсткими санкціями з боку США, Канади та Європейського союзу після вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Відколи лавров прибув до Гавани в середу ввечері, посольство США у столиці освітилося кольорами українського прапора.

лавров також відвідав Бразилію, Венесуелу та Нікарагуа під час своєї тижневої поїздки до Латинської Америки.

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