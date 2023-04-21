лавров поблагодарил Кубу за "полное понимание" вторжения в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Министр иностранных дел россии сергей лавров поблагодарил Кубу за «полное понимание» войны в Украине во время своего турне латиноамериканскими союзниками. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
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«Мы ценим, что от начала спецоперации наши кубинские друзья... четко показали свою позицию и выразили полное понимание в своих оценках причин, приведших к сложившейся ситуации», — сказал лавров в ходе встречи со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом, сообщается в Telegram-аккаунте мид россии.
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лавров, который также встречался с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и его предшественником Раулем Кастро, назвал санкции США против Кубы «незаконными и нелегитимными».
Он отметил, что его страна «также была объектом американских санкций… задолго до нынешних событий».
Куба находится под эмбарго США более шести десятилетий.
Дополнение
При бывшем президенте Дональде Трампе, который находился у власти с 2017 по 2021 год, Вашингтон ужесточил санкции, которые продолжаются и во время пребывания Джо Байдена в Белом доме.
россия столкнулась с жесткими санкциями со стороны США, Канады и Европейского союза после вторжения в Украину в феврале 2022 года.
С тех пор как лавров прибыл в Гавану в среду вечером, посольство США в столице осветилось цветами украинского флага.
лавров также посетил Бразилию, Венесуэлу и Никарагуа во время своей недельной поездки в Латинскую Америку.