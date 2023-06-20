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Вероятность появления китайских войск на пороге Америки: Пекин планирует новый учебный центр на Кубе

Киев • УНН

 • 816508 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. КНР и Куба ведут переговоры о создании совместного учебного центра. Администрация Байдена пытается предотвратить планы Китая в Карибском бассейне, пишет УНН со ссылкой на WSJ.

Вероятность появления китайских войск на пороге Америки: Пекин планирует новый учебный центр на Кубе

Детали

Китай и Куба ведут переговоры о создании нового совместного военного тренировочного центра на острове, что вызывает тревогу в Вашингтоне, поскольку это может привести к размещению китайских войск и других сил безопасности и разведки всего в 160 километрах от побережья Флориды, по словам нынешних и бывших американских чиновников, отмечает издание.

Обсуждение объекта на северном побережье Кубы находится на продвинутой стадии, но не завершено, свидетельствуют отчеты американской разведки. Администрация Байдена связалась с кубинскими официальными лицами, чтобы попытаться предотвратить сделку, пытаясь использовать то, что, по ее мнению, может вызвать беспокойство кубинцев относительно потери суверенитета. О попытках Пекина создать военный полигон на Кубе ранее не сообщалось. Белый дом отказался от комментариев.

Повышенное беспокойство в Вашингтоне относительно амбиций Китая в Карибском бассейне и Латинской Америке происходит в то время, когда администрация пытается смягчить напряженность в отношениях с Пекином, которая была вызвана целым рядом других вопросов, включая поддержку США Тайваня. Государственный секретарь Энтони Блинкен находился с громким визитом в Китае в течение последних нескольких дней, где встретился с китайским лидером Си Цзиньпином.

Казалось, что эта поездка остановила нисходящую спираль в отношениях. Но Блинкену не удалось заручиться согласием Китая на предложение США возобновить контакты между военными, чтобы избежать недоразумений. Он также выразил беспокойство США относительно деятельности китайской разведки на Кубе, говорится в заявлении Государственного департамента.

Американские официальные лица заявили, что упоминание о предлагаемом новом учебном центре на Кубе содержится в новых засекреченных разведывательных данных США, которые они охарактеризовали как убедительные, но фрагментарные. Среди политиков и аналитиков разведки оно интерпретируется с разным уровнем тревоги.

Дополнение

Газета The Wall Street Journal сообщила 8 июня, что Китай и Куба достигли принципиальной договоренности о новом месте для прослушивания на Кубе. Белый дом охарактеризовал это сообщение как неточное, но не детализировал его. Белый дом рассекретил разведывательные данные, чтобы публично подтвердить, что китайские объекты сбора разведывательной информации существуют на Кубе по меньшей мере с 2019 года.

Действующие и бывшие американские чиновники заявили, что новый военный объект может предоставить Китаю платформу для потенциального размещения войск на постоянной основе на острове и расширения сбора разведывательной информации, в том числе электронного подслушивания, против Соединенных Штатов.

По словам одного из нынешних и одного из бывших американских чиновников, запланированный объект является частью китайского "Проекта 141" - инициативы Народно-освободительной армии Китая по расширению своей глобальной военной базы и сети материально-технического обеспечения.

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