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ЄСПЛ оголосить рішення у справі проти росії за збиття МН17 та порушення прав людини на Донбасі 9 липня

Київ • УНН

 • 544 перегляди

Довгоочікуване рішення міжнародного суду щодо збиття пасажирського рейсу МН17 та низки злочинів росії проти людини на Донбасі ЄСПЛ оголосить 9 липня. Справа називається "Україна і Нідерланди проти російської федерації".

ЄСПЛ оголосить рішення у справі проти росії за збиття МН17 та порушення прав людини на Донбасі 9 липня

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) 9 липня оголосить рішення у справі "Україна і Нідерланди проти російської федерації" щодо системних порушень прав людини на окупованих територіях Донеччини й Луганщини та щодо збиття рейсу МН17. Про це УНН повідомляє з посиланням на Мін'юст.

Довідка

Суд оголосить рішення у приміщенні ЄСПЛ у Страсбурзі, о 12:00 годині за Києвом. Запис оголошення буде доступний на сайті ЄСПЛ після закінчення слухань.

Ця справа є найбільшою міждержавною справою в історії ЄСПЛ, яка об’єднує чотири заяви та охоплює період від 2014 року до сьогодні. Вона стосується системних порушень прав людини на окупованих територіях Донеччини й Луганщини, включаючи події повномасштабного вторгнення рф.

Окрема частина провадження стосується збиття літака рейсу MH17 у липні 2014 року, що спричинило загибель 298 людей.

У своєму проміжному рішенні від 25 січня 2023 року ЄСПЛ уже визнав, що з травня 2014-го щонайменше до січня 2022 року окуповані території Донбасу перебували під юрисдикцією росії. Суд також встановив, що збиття рейсу MH17 сталося на території, яка перебувала під ефективним контролем російських окупаційних адміністрацій.

Доповнення

Пасажирський літак Malaysia Airlines (Boeing 777), що виконував рейс МН17  збито 17 липня 2014 року неподалік Торезу Донецької області під час російської збройної агресії на сході України. Міжнародне розслідування встановило, що в повітряне судно російські злочинці поцілили зенітним ракетним комплексом "Бук" російського виробництва. Незалежні дослідники довели, що він належав 53-й зенітній ракетній бригаді з Курська (рф). 24 травня 2018 влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили росію в катастрофі літака.

У результаті збиття рейсу MH17 загинуло 298 людей, серед яких 283 пасажири та 15 членів екіпажу. 

Проти агресії росії: ЄСПЛ розглядає 4 міждержавні справи за позовами України30.05.25, 14:43 • 2508 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

Війна
Збиття Boeing 777 біля Донецька
Курськ
Донецька область
Луганська область
Бук (ЗРК)
Австралія
Нідерланди
Україна
Tesla
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