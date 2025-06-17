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ЕСПЧ объявит решение по делу против россии за сбитие МН17 и нарушение прав человека на Донбассе 9 июля

Киев • УНН

 • 554 просмотра

Долгожданное решение международного суда по сбитию пассажирского рейса МН17 и ряда преступлений россии против человека на Донбассе ЕСПЧ объявит 9 июля. Дело называется "Украина и Нидерланды против российской федерации".

ЕСПЧ объявит решение по делу против россии за сбитие МН17 и нарушение прав человека на Донбассе 9 июля

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 9 июля объявит решение по делу "Украина и Нидерланды против российской федерации" о системных нарушениях прав человека на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и о сбитии рейса МН17. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минюст.

Справка

Суд объявит решение в помещении ЕСПЧ в Страсбурге, в 12:00 по Киеву. Запись объявления будет доступна на сайте ЕСПЧ после окончания слушаний.

Это дело является крупнейшим межгосударственным делом в истории ЕСПЧ, объединяющим четыре заявления и охватывающим период с 2014 года по сегодня. Оно касается системных нарушений прав человека на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, включая события полномасштабного вторжения рф.

Отдельная часть производства касается сбития самолета рейса MH17 в июле 2014 года, что повлекло гибель 298 человек.

В своем промежуточном решении от 25 января 2023 года ЕСПЧ уже признал, что с мая 2014-го, по меньшей мере, до января 2022 года оккупированные территории Донбасса находились под юрисдикцией россии. Суд также установил, что сбитие рейса MH17 произошло на территории, которая находилась под эффективным контролем российских оккупационных администраций.

Дополнение

Пассажирский самолет Malaysia Airlines (Boeing 777), выполнявший рейс МН17  сбит 17 июля 2014 года неподалеку от Тореза Донецкой области во время российской вооруженной агрессии на востоке Украины. Международное расследование установило, что в воздушное судно российские преступники попали зенитным ракетным комплексом "Бук" российского производства. Независимые исследователи доказали, что он принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска (рф). 24 мая 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили россию в катастрофе самолета.

Против агрессии россии: ЕСПЧ рассматривает 4 межгосударственных дела по искам Украины30.05.25, 14:43 • 2508 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

Война
Рейс 17 Malaysia Airlines
Курск
Донецкая область
Луганская область
ЗРК Бук
Австралия
Нидерланды
Украина
Tesla
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